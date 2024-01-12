Общество

Почетные волгоградцы могут бесплатно вставить зубы и отдохнуть в санатории

Общество 12.01.2024 20:07
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12.01.2024 20:07


Утвержден алгоритм предоставления социальной помощи лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Волгоградской области». Как сообщает V102.RU со ссылкой на приказ облздрава, в данном случае речь идет о бесплатном протезировании зубов и санаторно-курортном лечении.

Бесплатное зубопротезирование будет осуществляться в 13 клиниках, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области, а лечение в санаториях – при наличии на то медицинских показаний.

Для получения данных услуг необходимо заявление лица, удостоенного этого почетного звания.

Напомним, что ранее в Волгоградской области был утвержден целый перечень льгот и две выплаты – разовая и ежемесячная – для жителей региона, получивших звание «Почетный гражданин Волгоградской области». Для таких граждан предусмотрена разовая выплата в сумме 500 тысяч рублей и по 50 тысяч рублей ежемесячно.

На сегодняшний день звания «Почетный гражданин Волгоградской области» удостоены 42 человека. В числе таких граждан - известные спортсмены, ветераны, общественники, государственные деятели, учителя, деятели искусства, культуры и др. Из них, к сожалению, не все живы, а некоторые проживают постоянно за пределами региона или даже страны.

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