Палласовский районный суд в Волгоградской области признал недействительным брак между 36-летней местной жительницей и 65-летним гражданином Азербайджана, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое решение вынесено по иску надзорного ведомства, установившего факт предоставления заведомо ложных сведений при получении гражданства РФ.

В ходе проверки соблюдений требований миграционного законодательства вскрылось, что пара заключила брак без намерений создать семью.

- Основной целью его регистрации было получение иностранцем гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. При этом женщина получила за регистрацию брака 10 тысяч рублей, - рассказала Черединина.

Решением суда с женщины в пользу государства взыскано неосновательное обогащение в сумме 10 тысяч рублей. По мере вступления судебного акта в законную силу, прокуратурой будет инициирована процедура прекращения незаконно полученного российского гражданства.