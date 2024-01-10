Общество

В Михайловке устранили крупную аварию на водоводе

Общество 10.01.2024 12:25
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10.01.2024 12:25


В городе Михайловка Волгоградской области устранили порыв на сетях холодного водоснабжения, из-за чего сотни жилых домов, а также детский сад и школа остались без воды, передает V102.RU.

- В настоящее время холодное водоснабжение возобновлено, осуществляется поэтапная подача ресурса абонентам. Ситуация продолжает находиться на контроле органов прокуратуры до момента фактического устранения нарушений, - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Ранее сообщалось, что сегодня, 10 января, в лютый мороз в Михайловке Волгоградской области произошла крупная авария на сетях. По факту случившегося прокуратурой была организована проверка. На место аварии выезжал Михайловский межрайонный прокурор Петр Забродин.


Установлено, что 10 января в 02:20 в результате износа частной врезки в городе Михайловка произошел прорыв водопроводных сетей холодного водоснабжения по ул. Пролетарской в районе дома №57. Для устранения аварийной ситуации была приостановлена подача централизованного холодного водоснабжения в 684 частных дома, 8 многоквартирных домов, детский сад и школу. Отопление жилого сектора и социальных учреждений не приостанавливалось.

Фото: прокуратуры Волгоградской области

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