В волгоградском ЦПКиО запустили комплекс 80-метровых горок

Второй комплекс снежных горок подготовили в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда (ЦПКиО), пользуясь снежной и морозной погодой. По информации пресс-службы парка, протяженность каждого спуска составляет 80 метров. Горки уже готовы для посещения и откроются 10 января.

– С завтрашнего дня в ЦПКиО заработают дополнительно четыре спуска, над которыми возвышаются световые арки. У подножия горок оборудована смотровая площадка, – сообщили в парке информагентству.

Здесь уточняют, что на этот раз рабочим не потребовалось запускать снегогенераторы – весь снег на этот раз натуральный.

– В дальнейшем естественный покров будет поддерживаться с помощью снегогенераторов. Таким образом, прокатиться на всех горках можно будет даже тогда, когда во всем Волгограде стоит морозная и бесснежная погода, – уточнили в парке.