Трассу Волгоград-Луганск разблокировали после снегопада

Общество 09.01.2024 08:27
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09.01.2024 08:27
Сегодня, 9 января, в 6:30 ч. в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград сняли ограничение движения по автодорогеР-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на министерство транспорта Ростовской области.Напомним, проезд был временно закрыт на территории соседнего с волгоградским региона в связи со снегопадом.
По данным ростовского ГИБДД ограничения движения для пассажирского транспорта были введены на трассе М-4 «Дон» км 961+000 - км 1002+000 с 17:00 ч., Р-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск км 220+000 – км 342+435, км 349+385 – км 379+460 с 18:30 ч. (из-за плохой видимости), а также на участке «Морозовск – Цимлянск – Волгодонск» км 0+000 – км 62+200 и «Кашары – Первомайское – Милютинская – Морозовск» км 47+000 – км 112+800 с 18:00 ч. Чтобы освободить трассу из снежного плена, на дороги вышли 445 единиц спецтехники. За данный период времени было израсходовано 9 468 тонн противогололедных материалов. На время устранения последствий снегопада в регионе работали несколько пунктов обогрева.
Фото из архива V102.RU
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