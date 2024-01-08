Общество

Волгоградским водителям перекрыли путь в Ростовскую область

Общество 08.01.2024 19:22
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08.01.2024 19:22


С 18.00 часов 8 января  Госавтоинспекцией Ростовской области введено ограничение на движение общественного и пассажирского транспорта по автомобильным дорогам «Морозовск-Цимлянск-Волгодонск» на участке км 0+000 по км 62+200 (Морозовский район) и «Кашары-Первомайское-Милютинская-Морозовск» на участке км 47+000 по км 112+800 ( Морозовский и Милютинские районы) на время окончания неблагоприятных погодных условий. Как сообщили V102.RU в министерстве транспорта Ростовской области, из-за снегопада временно остановлен проезд грузовых транспортных средств и автобусов по М-4 «Дон» от Каменска-Шахтинского до Шахт (930 — 1024 км).
Организован объезд по маршруту: М-4 961 км — Зверево — Гуково — Новошахтинск — М-4 1001 км.
Для водителей разворачиваются пункты обогрева на 939 км, 983 км и 994 км.
В городе Зверево уже развернуты 2 ПВР на базе ДК "Маяк" (ул. Рижская, 7) - 100 мест и детского сада "Светлячок" (ул. Крупской, 154) - 50 мест, пояснили в министерстве.
Сильный снегопад в настоящее время идет и в Волгоградской области. Осадки продолжатся до 9 января.


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