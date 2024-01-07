В ЦПКиО Волгограда пустились в бега феи, снежинки и елочки

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда сегодня, 7 января, состоялся рождественский забег, который собрал около 200 человек, сообщает V102.RU.









— Первыми дистанцию в один километр прошли любители бега в карнавальных костюмах — зубная фея, колорадский жук, снежинки, елочки и герои из всевозможных мультфильмов. Старт спортивному состязанию был дан у главной городской елки, — рассказали информагентству в ООО «Парк».









Следом их сменили спортсмены, замахнувшиеся на пятикилометровую дистанцию по парку. В ожидании победителей зрителей и болельщиков веселили у елки Дедушку Мороз, Баба-яга и спортивный котик.









Организатором Рождественского забега выступил «Волгоград Марафон» при поддержке ЦПКиО. Также сегодня в парке можно покататься на катке и новом крытом автодроме.





















Фото: ООО «Парк»