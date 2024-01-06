В Волгограде почтили память погибших в Чечне воинов

Общество 06.01.2024 16:49
0
06.01.2024 16:49
Сегодня, 6 января, в Волгограде почтили память погибших при штурме Грозного воинов. Как сообщает V102.RU, к мемориалу на проспекте Жукова пришли десятки людей – военные, родные погибших, а также представители общественных организаций.
Памятные мероприятия прошли с участием военного оркестра и почетного караула.
Напомним, при штурме Грозного в 1995 году погибли десятки бойцов 225-ого полка, который входил в состав 20-ой гвардейской мотострелковой дивизии.
Памятник – вертикальная стела с горельефом воина в бронежилете с автоматом в руках - был установлен 1 ноября 1996 года. С той поры каждый год 6 января сюда приходят волгоградцы, чтобы вспомнить погибших.
Фото Чернобыль 34 VK.com
Андрей Бочаров с прихожанами встретил Рождественский сочельник в Казанском соборе06.01.2024 21:29
Общество 06.01.2024 21:29
4 часа до рождества: волгоградские православные готовятся встретить светлый праздник06.01.2024 20:11
Общество 06.01.2024 20:11
В селе Волгоградской области подтопило мост06.01.2024 19:11
Общество 06.01.2024 19:11
МЧС: погода на Рождество в Волгоградской области резко испортится06.01.2024 18:20
Общество 06.01.2024 18:20
В Волгограде за 5 лет расселили 5 тысяч жителей 175 аварийных домов06.01.2024 18:00
Общество 06.01.2024 18:00
В главном храме Волгограда готовятся к Рождественским богослужениям06.01.2024 14:48
Общество 06.01.2024 14:48
«Не хватило газа»: в волгоградских супермаркетах опустели полки с минералкой, майонезом и туалетной бумагой06.01.2024 14:02
Общество 06.01.2024 14:02
В аптеках Волгофарма отказывают в обслуживании скидочных карт06.01.2024 13:03
Общество 06.01.2024 13:03
На трассы Волгоградской области выехали 334 спецмашины06.01.2024 11:56
Общество 06.01.2024 11:56
Мошенники разводят волгоградцев на дешевых яйцах06.01.2024 10:51
Общество 06.01.2024 10:51
Аэропорт Волгограда из-за ледяного дождя не принял три самолета из Москвы06.01.2024 08:57
Общество 06.01.2024 08:57
Дороги и деревья в Волгограде сковал ледяной корсет06.01.2024 07:39
Общество 06.01.2024 07:39
Волгоградцы в 2024 году увидят Суперлуну05.01.2024 21:28
Общество 05.01.2024 21:28
Путин назначил новых судей в Волгоградской области05.01.2024 20:01
Общество 05.01.2024 20:01
Режиссер и телеведущий Георгий Гордеев скончался в Волгограде05.01.2024 18:57
Общество 05.01.2024 18:57