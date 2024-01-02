Общество

Изумруд и Анамария: как волгоградцы называли детей в 2023 году

Общество 02.01.2024 15:15
0
02.01.2024 15:15


В 2023 году в Волгоградской области самыми распространенными именами у мальчиков стали Артём, Александр, Михаил, Максим, Матвей, Дмитрий, Иван, Роман, Марк, Кирилл, Тимофей, Мирон, Егор, Лев, Арсений, Ярослав, Илья, Сергей, Владимир, Алексей, Богдан, Владислав, Андрей, Никита. Такие данные сообщили V102.RU в комитете юстиции Волгоградской области.
Новорожденным девочкам чаще всего давали следующие имена: София, Мария, Анна, Ева, Василиса, Виктория, Варвара, Полина, Алиса, Милана, Вероника, Арина, Ксения, Мирослава, Валерия, Дарья, Анастасия, Екатерина, Елизавета, Ульяна, Александра.
При этом жители Волгоградской области продолжают креативить, выбирая для своих новорожденных детей необычные имена. Так, в декабре 2023 года мальчиков называли Изумруд, Зиа Бао, Адм, Губай, Басел, Савва, Платон, Ноэ, Ной, Марсель, Макарий, Клим, Еремей, Добрыня, Архип, Андреян. Девочек регистрировали как Томислава, Ларин, Анамария, Элиф, Элиза, Регина, Пелагея, Паулина, Мишель, Лея, Имона, Анель.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.01.2024 12:49
Общество 02.01.2024 12:49
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2024 12:03
Общество 02.01.2024 12:03
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2024 10:41
Общество 02.01.2024 10:41
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2024 09:19
Общество 02.01.2024 09:19
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2024 19:12
Общество 01.01.2024 19:12
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2024 18:10
Общество 01.01.2024 18:10
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2024 17:14
Общество 01.01.2024 17:14
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2024 16:03
Общество 01.01.2024 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2024 15:22
Общество 01.01.2024 15:22
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2024 12:20
Общество 01.01.2024 12:20
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2024 11:38
Общество 01.01.2024 11:38
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2024 10:41
Общество 01.01.2024 10:41
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2024 09:49
Общество 01.01.2024 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2024 09:10
Общество 01.01.2024 09:10
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2024 08:02
Общество 01.01.2024 08:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:51
В Волгограде со стихийных свалок вывезли мусор высотой с 24-этажный домСмотреть фотографии
18:27
«У него из ушей текла кровь»: в поселке Волгоградской области жестоко избили 74-летнего учителяСмотреть фотографии
17:51
На трассе Волгоград-Москва грузовик из Азербайджана снес легковушку: четверо пострадавшихСмотреть фотографии
16:55
В реанимации скончался 2-летний мальчик после страшного пожара под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:47
В Волгоградской области заболеваемость COVID-19 пошла на спадСмотреть фотографии
15:15
Изумруд и Анамария: как волгоградцы называли детей в 2023 годуСмотреть фотографии
14:41
В Волгоградской области на Новый год утонул 68-летний рыбакСмотреть фотографии
14:17
Статистический казус с зарплатами волгоградских бюджетников объяснили отпускамиСмотреть фотографии
13:34
В Волгограде в ночном массовом ДТП пострадали четвероСмотреть фотографии
12:49
В Волгоградской области 1 января родились 39 младенцевСмотреть фотографии
12:03
Волгоградцы, которые нас восхитили в 2023 годуСмотреть фотографии
11:46
На границе Волгоградской области в новогоднюю ночь сгорела машинаСмотреть фотографии
11:24
Волгоградец разбил дорогую иномарку при попытке скрыться от полицииСмотреть фотографии
11:03
Пьяный водитель без прав в Михайловке угробил 40-летнего мужчинуСмотреть фотографии
10:41
Волгоградцы в 2023 году съели целого слонаСмотреть фотографии
10:14
Руководитель УФСИН по Волгоградской области отмечает 46-летиеСмотреть фотографии
09:19
Зарплаты волгоградских учителей, врачей и воспитателей подтаяли в 2023 годуСмотреть фотографии
08:55
В Урюпинске водитель устроил погром у скульптуры «Казак и Русалка»Смотреть фотографии
20:52
Под Волгоградом главу фирмы приговорили к штрафу за махинации с вальцами для колонииСмотреть фотографии
19:12
«Мама называет меня Киндер Сюрпризом»: истории волгоградцев, родившихся под Новый годСмотреть фотографии
18:10
Под Волгоградом за неделю до Рождества распустилась вербаСмотреть фотографии
17:14
Человек-сосна, семья Гринчей и хаски стали бегунами в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
16:44
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собак на ребенка под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:03
«Это уникальный объект»: Андрей Бочаров проверил готовность нового телемедицинского центраСмотреть фотографии
15:22
Первый в 2024 году малыш родился в Волгограде через 15 минут после боя курантовСмотреть фотографии
13:15
Губернатор 1 января посетит новый телемедицинский центр на ТулакаСмотреть фотографии
12:20
«Снегурочкой назовете?»: врач рассказала, как в роддомах встречают новогоднюю ночьСмотреть фотографии
11:38
«Моя душа с Вами!»: Александра Пахмутова поздравила волгоградцев с Новым годомСмотреть фотографии
10:41
Дорогая связь и капремонт: что подорожало в Волгоградской области в январеСмотреть фотографии
10:04
В Волгоградской области ищут сбившего пешехода водителяСмотреть фотографии
 