Изумруд и Анамария: как волгоградцы называли детей в 2023 году

При этом жители Волгоградской области продолжают креативить, выбирая для своих новорожденных детей необычные имена. Так, в декабре 2023 года мальчиков называли Изумруд, Зиа Бао, Адм, Губай, Басел, Савва, Платон, Ноэ, Ной, Марсель, Макарий, Клим, Еремей, Добрыня, Архип, Андреян. Девочек регистрировали как Томислава, Ларин, Анамария, Элиф, Элиза, Регина, Пелагея, Паулина, Мишель, Лея, Имона, Анель.
Общество 02.01.2024 15:15
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02.01.2024 15:15
При этом жители Волгоградской области продолжают креативить, выбирая для своих новорожденных детей необычные имена. Так, в декабре 2023 года мальчиков называли Изумруд, Зиа Бао, Адм, Губай, Басел, Савва, Платон, Ноэ, Ной, Марсель, Макарий, Клим, Еремей, Добрыня, Архип, Андреян. Девочек регистрировали как Томислава, Ларин, Анамария, Элиф, Элиза, Регина, Пелагея, Паулина, Мишель, Лея, Имона, Анель.
В 2023 году в Волгоградской области самыми распространенными именами у мальчиков стали Артём, Александр, Михаил, Максим, Матвей, Дмитрий, Иван, Роман, Марк, Кирилл, Тимофей, Мирон, Егор, Лев, Арсений, Ярослав, Илья, Сергей, Владимир, Алексей, Богдан, Владислав, Андрей, Никита. Такие данные сообщили V102.RU в комитете юстиции Волгоградской области.Новорожденным девочкам чаще всего давали следующие имена: София, Мария, Анна, Ева, Василиса, Виктория, Варвара, Полина, Алиса, Милана, Вероника, Арина, Ксения, Мирослава, Валерия, Дарья, Анастасия, Екатерина, Елизавета, Ульяна, Александра.
При этом жители Волгоградской области продолжают креативить, выбирая для своих новорожденных детей необычные имена. Так, в декабре 2023 года мальчиков называли Изумруд, Зиа Бао, Адм, Губай, Басел, Савва, Платон, Ноэ, Ной, Марсель, Макарий, Клим, Еремей, Добрыня, Архип, Андреян. Девочек регистрировали как Томислава, Ларин, Анамария, Элиф, Элиза, Регина, Пелагея, Паулина, Мишель, Лея, Имона, Анель.
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