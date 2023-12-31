В Сети опубликовано новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Первыми его увидели жители Дальнего Востока.

— Президент поздравляет россиян у стен Кремля. Новогоднее обращение Путина уместилось в три минуты и 45 секунд, — рассказали в своем Telegram журналисты кремлевского пула «РИА Новости».

Отмечается, что Путин во время поздравления обратился, в том числе и к военнослужащим, находящимся в зоне СВО. Глава государства особо подчеркнул, что «нам предстоит идти вперед — созидать будущее». Также президент отметил сплоченность народа и высказался на тему семьи и Родины.

Напомним, что более полумиллиона россиян поддержали самовыдвижение Путина на предстоящих в 2024 году выборах президента РФ. В Волгограде волонтеры с 23 декабря приступили к сбору подписей в поддержку баллотирующегося кандидата.

Видео: RIA_Kremlinpool / t.me