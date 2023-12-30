Более полумиллиона россиян поддержали самовыдвижение Путина

О поддержке самовыдвижения кандидата в президенты России Владимира Путина уже заявили больше 500 тысяч россиян, сообщает V102.RU со ссылкой на дневник предвыборной кампании, размещенный на сайте putin2024.ru.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что в Волгограде с 23 декабря волонтеры приступили к сбору подписей в поддержку кандидата в президенты Российской Федерации. Люди в буквальном смысле штурмовали ТЦ, где установлены специальные точки, чтобы поставить свою подпись за Путина.

Напомним, 8 декабря 2023 года в Кремле на встрече с участниками СВО президент России заявил о намерении баллотироваться на пост главы государства. 16 декабря группа избирателей в Москве единогласно проголосовала за выдвижение Путина. Среди поддержавших действующего президента оказались, в том числе, семь представителей Волгоградского региона.

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