Федеральные новости

Более полумиллиона россиян поддержали самовыдвижение Путина

Федеральные новости 30.12.2023 15:47
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30.12.2023 15:47


О поддержке самовыдвижения кандидата в президенты России Владимира Путина уже заявили больше 500 тысяч россиян, сообщает V102.RU со ссылкой на дневник предвыборной кампании, размещенный на сайте putin2024.ru. 

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что в Волгограде с 23 декабря волонтеры приступили к сбору подписей в поддержку кандидата в президенты Российской Федерации. Люди в буквальном смысле штурмовали ТЦ, где установлены специальные точки, чтобы поставить свою подпись за Путина. 

Напомним, 8 декабря 2023 года в Кремле на встрече с участниками СВО президент России заявил о намерении баллотироваться на пост главы государства. 16 декабря группа избирателей в Москве единогласно проголосовала за выдвижение Путина. Среди поддержавших действующего президента оказались, в том числе, семь представителей Волгоградского региона. 

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