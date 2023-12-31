Суд рассмотрит дело о ремонте дороги, о которой волгоградский фермер рассказал Путину

Алексеевский районный суд Волгоградской области принял к производству иск прокуратуры, которая требует ремонта дороги в хутор Серебрянский, сообщили V102.RU в районном суде.

Напомним, что в ходе большого разговора главы государства с россиянами, который состоялся 14 декабря в Москве, руководитель предприятия АПК «Сокол» Дмитрий Панин из хутора Серебрянского обратился к президенту с просьбой о мерах поддержки и возведении новой дороги.

- Прокуратурой Алексеевского района подан административный иск к комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области о признании бездействий незаконными и понуждении произвести ремонт автомобильной дороги в х. Серебрянский в соответствии с требованиями ГОСТ, - рассказали в районном суде.

Дело назначено к рассмотрению на 15 января 2024 года.

Отметим, что сразу после прямой линии группа чиновников выехала в Алексеевский район, где на месте, как сообщалось, выработали порядок действий для оказания содействия в развитии фермерского хозяйства и обеспечения дорожного сообщения с районным центром.

Глава облкомтранса Васильев тогда лично осмотрел дорогу, из-за состояния которой хозяйство испытывает трудности с транспортировкой молока.