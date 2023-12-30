Общество

Популярна не только Москва: в аэропорту озвучили самые востребованные направления у туристов

Общество 30.12.2023 19:33
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30.12.2023 19:33


В волгоградском аэропорту назвали самые популярные направления у горожан в 2023 году. Как сообщает ИА V102.RU, первые строчки рейтинга не вызывают никаких сомнений, а вот следующие пункты удивляют своей популярностью.

Конечно же, самыми востребованными в воздушной гавани были и остаются рейсы в Москву и Санкт-Петербург. За прошедший год средняя загрузка на этих маршрутах составила 93%. Работать вхолостую не пришлось и авиакомпаниям, запустившим самолёты из Волгограда в Анталью. В пресс - службе аэропорта сообщают, что самолёты заполнялись в среднем на 90%.

По своей популярности турецкому курорту почти не уступает  Новосибирск. Туристическую тропу волгоградцы проложили и в столицу Урала.

- Средняя загрузка на маршруте до Новосибирска составила 86%, а до Екатеринбурга - 83%, - уточнили в пресс-службе воздушной гавани. - В уходящем году свою популярность также подтвердил рейс до Челябинска.

Кстати, билеты до Челябинска в 2023-м оказались даже востребованнее билетов до Еревана и Баку. Средняя загрузка самолётов до столиц Армении и Азербайджана составила 76%. Лидерский топ замыкает рейс Волгоград - Нижний Новгород.

Одним из самых популярных направлений Москву считают и на железной дороге. Накануне Нового года билеты из столицы оказались едва ли не в дефиците. Тем, кто не вспомнил о своей поездке заранее, придётся заплатить круглую сумму или добираться до города в вагонах без кондиционеров и биотуалетов. 

Виктория Чумакова 

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