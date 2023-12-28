









В МБУ «Северное» подвели итоги работы в сфере обращения с бездомными животными в 2023 году. Как рассказал V102.RU директор учреждения Евгений Головко, год выдался достаточно успешным для предприятия.

В МБУ «Северное» подвели итоги работы в сфере обращения с бездомными животными в 2023 году. Как рассказал V102.RU директор учреждения Евгений Головко, год выдался достаточно успешным для предприятия.





По словам Евгения Головко, благодаря стабильному финансированию, удалось подготовить крепкую материальную базу для работы учреждения – обеспечить участок отлова кормами, комфортными условиями содержания животных и другими необходимыми ресурсами.

По словам Евгения Головко, благодаря стабильному финансированию, удалось подготовить крепкую материальную базу для работы учреждения – обеспечить участок отлова кормами, комфортными условиями содержания животных и другими необходимыми ресурсами.





Всего же за последние три года через пункт отлова МБУ «Северное» по программе ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, возврат – прошли около 17 тысячи бездомных животных. В планах учреждения – продолжить эту работу, чтобы каждый житель Волгограда чувствовал себя комфортно и безопасно на улицах города, а питомцы, в свою очередь, были обеспечены достойными условиями существования.

Всего же за последние три года через пункт отлова МБУ «Северное» по программе ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, возврат – прошли около 17 тысячи бездомных животных. В планах учреждения – продолжить эту работу, чтобы каждый житель Волгограда чувствовал себя комфортно и безопасно на улицах города, а питомцы, в свою очередь, были обеспечены достойными условиями существования.





Напомним, участок отлова бездомных животных МБУ «Северное» на протяжении всего года поддерживал тесные связи с волонтерами, приютами, которые оказывали помощь кормами, игрушками для бездомных питомцев, а также в устройстве их в семьи. Работники участка отлова, которые оставили на пожизненное содержание попавших сюда выброшенных и больных животных, уверены в том, что самым верным и преданным другом будет именно та собака, которую спасли, дали ей кров и любовь. Напомним, участок отлова бездомных животных МБУ «Северное» на протяжении всего года поддерживал тесные связи с волонтерами, приютами, которые оказывали помощь кормами, игрушками для бездомных питомцев, а также в устройстве их в семьи. Работники участка отлова, которые оставили на пожизненное содержание попавших сюда выброшенных и больных животных, уверены в том, что самым верным и преданным другом будет именно та собака, которую спасли, дали ей кров и любовь.

Видео и фото Алексея Костякова/V102.RU

констатировал руководитель учреждения.- вспоминает Евгений Богданович. –Радует руководство учреждения и тот факт, что в этом году около 15% животных, попавших в отлов, были устроены в семьи и нашли своих хозяев.К сожалению, в том, что количество бездомных животных на улицах Волгограда еще остается значительным, есть и вина человека.- Хотелось бы обратиться к волгоградцам, чтобы они не забывали об ответственности, когда заводят животных, - говорит Евгений Головко. – Нужно помнить, что животное – это не игрушка, которую можно выкинуть на улицу, ведь мы в ответе за всех, кого приручили. Когда его предают, когда оно оказывается на улице без пропитания, без ухода и заботы, тогда начинаются негативные последствия, от которых страдают как человек, так и животное. Поэтому хочется пожелать всем волгоградцам, чтобы все невзгоды, переживания остались в уходящем году, а в Новый мы забрали только положительные эмоции и надежду на исполнение заветных желаний.