Общество

«Выполнили, что задумали»: в муниципальном приюте Волгограда для бездомных животных подвели итоги 2023 года

Общество 28.12.2023 13:51
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28.12.2023 13:51




В МБУ «Северное» подвели итоги работы в сфере обращения с бездомными животными в 2023 году. Как рассказал V102.RU директор учреждения Евгений Головко, год выдался достаточно успешным для предприятия.
- Все планы мы успели реализовать. Как и предполагалось муниципальным заданием, через пункт содержания бездомных животных прошли около 4,5 тысячи бездомных животных, так что программа выполнена, - констатировал руководитель учреждения.

По словам Евгения Головко, благодаря стабильному финансированию, удалось подготовить крепкую материальную базу для работы учреждения – обеспечить участок отлова кормами, комфортными условиями содержания животных и другими необходимыми ресурсами.
- В этом году у нас произошло много замечательных событий – например, мы открыли так называемые ясли для самых маленьких обитателей приюта, начиная с нулевого возраста и до половозрелого, - вспоминает Евгений Богданович. – К нам в рамках заключенных с образовательными учреждениями соглашений регулярно приезжают дети на так называемые «Уроки добра», контактируют  с нашими питомцами, что, безусловно, помогает в воспитании гуманного отношения к братьям нашим меньшим.
Радует руководство учреждения и тот факт, что в этом году около 15% животных, попавших в отлов, были устроены в семьи и нашли своих хозяев.

Всего же за последние три года через пункт отлова  МБУ «Северное» по программе ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, возврат –  прошли около 17 тысячи бездомных животных. В планах учреждения – продолжить эту работу, чтобы каждый житель Волгограда чувствовал себя комфортно и безопасно на улицах города, а питомцы, в свою очередь, были обеспечены достойными условиями существования.
К сожалению, в том, что количество бездомных животных на улицах Волгограда еще остается значительным, есть и вина человека.
- Хотелось бы обратиться к волгоградцам, чтобы они не забывали об ответственности, когда заводят животных, - говорит Евгений Головко. – Нужно помнить, что животное – это не игрушка, которую можно выкинуть на улицу, ведь мы в ответе за всех, кого приручили. Когда его предают, когда оно оказывается на улице без пропитания, без ухода и заботы, тогда начинаются негативные последствия, от которых страдают как человек, так и животное. Поэтому хочется пожелать всем волгоградцам, чтобы все невзгоды, переживания остались в уходящем году, а в Новый мы забрали только положительные эмоции и надежду на исполнение заветных желаний.

Напомним, участок отлова бездомных животных МБУ «Северное» на протяжении всего года поддерживал тесные связи с волонтерами, приютами, которые оказывали помощь кормами, игрушками для бездомных питомцев, а также в устройстве их в семьи. Работники участка отлова, которые оставили на пожизненное содержание попавших сюда  выброшенных и больных животных, уверены в том, что самым верным и преданным другом будет именно та собака, которую спасли, дали ей кров и любовь.
Видео и фото Алексея Костякова/V102.RU

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