Критерии превращения дач в населенные пункты готовятся принять в Волгоградской области

В Волгоградской области готовится к принятию закон о перечне требований, на основании которых можно будет присоединять территорию садоводства к населенному пункту. Или в границах дачных массивов может быть образован новый населенный пункт. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованный проект документа, соответствующие критерии озвучены комитетом архитектуры и градостроительства Волгоградской области.



В пояснительной записке к документу указывается, что перечень требований разработан в связи с поручением главы региона по докладу заместителя губернатора Геннадия Шевцова и обращением спикера Волгоградской областной думы Александра Блошкина и был вызван, в том числе, изменениями в федеральном законодательстве. В настоящее время проект закона проходит оценку регулирующего воздействия на предмет исключения необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и областного бюджета в случае его принятия.



Как следует из проекта, территории садоводства или огородничества могут быть включены в границы населенных пунктов при соблюдении нескольких требований. В частности, сведения о границах таких территорий должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости, они должны иметь общую границу с населенным пунктом, а количество земельных участков с жилыми домами должно составлять не менее 50% от общего количества земельных участков. Кроме того, площадь присоединяемой территории, за исключением кластеров индивидуального жилищного строительства, не может превышать площадь населенного пункта, к которому она присоединяется.

Также в качестве основания для указанных выше действий указывается наличие решения общего собрания членов садоводческого товарищества. Еще одно немаловажное условие – соблюдение нормативов градостроительного проектирования по обеспечению планируемого населения объектами социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры. Подчеркивается, что включение в границы населенного пункта отдельных земельных участков дачных массивов не допускается.

Документом определена возможность образования нового населенного пункта в границах территории садоводства при соблюдении требований, установленных Законом Волгоградской области «Об административно-территориальном устройстве Волгоградской области».