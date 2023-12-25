Сыну за отца: в Камышине семье участника СВО передали орден Мужества

В городе Камышине Волгоградской области сегодня, 25 декабря, семье погибшего в зоне проведения специальной военной операции Сергея Шеина передали орден Мужества. Высокую государственную награду получил его сын.
По информации администрации Камышина, в церемонии передачи награды участвовали первый заместитель главы городского округа – город Камышин Дмитрий Резвов и врио военного комиссара Камышина и Камышинского района Константин Егоров.
Сообщается, что Сергей Иванович Шеин скончался в августе 2023 года, с честью выполнив воинский долг до конца.