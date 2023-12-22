Под Волгоградом запускают движение по новому мосту через ерик Осинки

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области в ночь на 23 декабря откроют движение по новому мосту через ерик Осинки. Новый участок Третьего пускового комплекса через Волгу вводят в строй в связи с необходимостью проведения работ на старом путепроводе.

– На Третьем пусковом водители впервые смогут проехать по новому мосту через Осинки. Изменения схемы движения начнут действовать с 0-00 часов 23 декабря 2023 года, – сообщили сегодня в волгоградском облкомтрансе. – В связи с этим водители впервые смогут проехать по новому объекту.

Водителей просят руководствоваться установленными информационными щитами и временными дорожными знаками.

Отметим, что проезд по новому мосту будет доступен временно. Полноценное открытие движения состоится позже.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»