Общество

Под Волгоградом запускают движение по новому мосту через ерик Осинки

Общество 22.12.2023 17:08
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22.12.2023 17:08


В Среднеахтубинском районе Волгоградской области в ночь на 23 декабря откроют движение по новому мосту через ерик Осинки. Новый участок Третьего пускового комплекса через Волгу вводят в строй в связи с необходимостью проведения работ на старом путепроводе.

На Третьем пусковом водители впервые смогут проехать по новому мосту через Осинки. Изменения схемы движения начнут действовать с 0-00 часов 23 декабря 2023 года, – сообщили сегодня в волгоградском облкомтрансе. – В связи с этим водители впервые смогут проехать по новому объекту.

Водителей просят руководствоваться установленными информационными щитами и временными дорожными знаками. 

Отметим, что проезд по новому мосту будет доступен временно. Полноценное открытие движения состоится позже. 

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

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