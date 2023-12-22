Общество

«Срочно скажи всем мамочкам!»: волгоградских родителей напугали сообщениями о смертельном пюре

Общество 22.12.2023 15:56
0
22.12.2023 15:56


Сегодня, 22 декабря, родительские чаты в мессенджерах стремительно облетела информация от взволнованной женщины, которая рассказала о смертельном пищевом отравлении двухлетнего ребенка. Из голосового сообщения, которое распространяют напуганные волгоградки также и в соцсетях, следует, что якобы в одном из городов Волгоградской области ребенок съел яблочное пюре и скончался до приезда медиков. Сопровождает запись фотография опустошенной банки. 

Сейчас мне позвонил муж. Сегодня умерла девочка после того как покормили таким вот пюре, – говорится в голосовом сообщении. – Обстоятельства выясняют, но после пюре девочка ничего и не ела. В общем, вызвали скорую – не откачали, в ночь она умерла. Может быть, отравленная партия, сейчас всякие диверсии возможны. Это никакая не утка. Срочно предупреди мамочек, чтобы прекратили кормить вот этим пюре. 

Женщина упоминает конкретный населенный пункт. По словам неизвестной, которая якобы обращается к Маше, ребенок скончался в городе Михайловке. Чтобы проверить данную информацию, редакция ИА «Высота 102» обратилась за комментариями в комитет здравоохранения региона. 

Случаев летальных исходов или подобных вызовов, указанных в распространяемых голосовых сообщениях, не зафиксировано, – сообщили в ответ в облкомздраве. 

Не нашла подтверждения данная информация и в правоохранительных органах. Таким образом, можно предположить, что тревожное сообщение – ничто иное как очередной фейк, несмотря на убеждение его автора в обратном. На это обстоятельство указывает и тот факт, что в информации слишком мало конкретики. А населенных пунктов с названием Михайловка в России несколько сотен. 

К слову, не исключено, что данный фейк – это акция против одного из популярных производителей детского яблочного пюре: этикетка с названием бренда «гуляет» в соцсетях на оригинальном фото.  

Фото: читатели ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.12.2023 17:08
Общество 22.12.2023 17:08
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2023 14:20
Общество 22.12.2023 14:20
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2023 14:06
Общество 22.12.2023 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2023 13:19
Общество 22.12.2023 13:19
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2023 11:26
Общество 22.12.2023 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2023 11:17
Общество 22.12.2023 11:17
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2023 11:16
Общество 22.12.2023 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2023 10:33
Общество 22.12.2023 10:33
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2023 10:00
Общество 22.12.2023 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2023 09:36
Общество 22.12.2023 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2023 20:20
Общество 21.12.2023 20:20
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2023 19:08
Общество 21.12.2023 19:08
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2023 16:57
Общество 21.12.2023 16:57
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.12.2023 16:39
Общество 21.12.2023 16:39
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2023 16:22
Общество 21.12.2023 16:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:08
Под Волгоградом запускают движение по новому мосту через ерик ОсинкиСмотреть фотографии
16:24
Количество пользователей VoWiFi удвоилось: как технология поможет в праздничной суетеСмотреть фотографии
15:56
«Срочно скажи всем мамочкам!»: волгоградских родителей напугали сообщениями о смертельном пюреСмотреть фотографии
15:34
Прикурившим от Вечного огня волгоградкам грозит до 5 лет колонииСмотреть фотографииCмотреть видео
15:32
Ежедневный интерактив. Или что говорят о прямой линии губернатора БочароваСмотреть фотографии
15:05
Угарный газ из кафе на улице Чуйкова убил арендатора квартиры в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:20
На развитие Михайловки в Волгоградской области направят 4 млрд рублейСмотреть фотографии
14:06
Волгоградцам предложили депутатскую елку и флешмобы на Новый годСмотреть фотографии
13:19
Бывший онкодиспансер Камышина выгодно продали бизнесмену из ЧелябинскаСмотреть фотографии
12:41
Московский гастролер умыкнул iPhone у волгоградцев по «липовому» скриншотуСмотреть фотографии
12:37
В Волгограде открылся штаб кандидата в президенты РФ Владимира ПутинаСмотреть фотографии
12:12
Волгоградских глав городов и районов обязали докладывать о личных интересах губернаторуСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде разобрали повисшее над коммунальным провалом трамвайное полотноСмотреть фотографии
11:17
В Волжском ищут мужчину с провалами в памятиСмотреть фотографии
11:16
Электрички меняют расписание из-за ремонта на ж/д в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:04
В Волгограде водитель-трус сбил 13-летнюю девочкуСмотреть фотографии
10:33
Бочаров озвучил планы дальнейшего развития инфекционной службы регионаСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде из-за пожара эвакуировали 30 жильцов общежития. Один человек погибСмотреть фотографии
10:00
Волгоградец взыскал 600 тысяч за оставленную без ремонта квартируСмотреть фотографии
09:36
Волгоградцам сдвинули срок выплаты январских пенсий и пособийСмотреть фотографии
09:25
Школьник получил удар током в Волгограде от новогодней елкиСмотреть фотографии
09:13
Рождаемость хотят стимулировать снижением пенсионного возраста для отцовСмотреть фотографии
08:32
Пункты утилизации новогодних елок после праздников откроют в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:45
Волгоградцам перед Новым годом задолжали по зарплате 7 млн рублейСмотреть фотографии
21:04
«Динамо-Синара» уступило в гостях тольяттинской «Ладе»Смотреть фотографии
20:20
В Волгоградской области классы в 73 школах ушли на карантинСмотреть фотографии
19:23
Волгоградский «Каустик» завершил 2023 год аутсайдером Суперлиги после проигрыша «Динамо»Смотреть фотографии
19:08
«Зачем ей эта война?»: в Волгограде на ветерана боевых действий подали в суд из-за баниСмотреть фотографии
18:36
Кикбоксеры сразятся под Волгоградом на турнире в память о сотрудниках ФСБСмотреть фотографии
18:14
Tele2 поможет порадовать близких к Новому годуСмотреть фотографии
 