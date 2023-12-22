«Срочно скажи всем мамочкам!»: волгоградских родителей напугали сообщениями о смертельном пюре

Сегодня, 22 декабря, родительские чаты в мессенджерах стремительно облетела информация от взволнованной женщины, которая рассказала о смертельном пищевом отравлении двухлетнего ребенка. Из голосового сообщения, которое распространяют напуганные волгоградки также и в соцсетях, следует, что якобы в одном из городов Волгоградской области ребенок съел яблочное пюре и скончался до приезда медиков. Сопровождает запись фотография опустошенной банки.

– Сейчас мне позвонил муж. Сегодня умерла девочка после того как покормили таким вот пюре, – говорится в голосовом сообщении. – Обстоятельства выясняют, но после пюре девочка ничего и не ела. В общем, вызвали скорую – не откачали, в ночь она умерла. Может быть, отравленная партия, сейчас всякие диверсии возможны. Это никакая не утка. Срочно предупреди мамочек, чтобы прекратили кормить вот этим пюре.

Женщина упоминает конкретный населенный пункт. По словам неизвестной, которая якобы обращается к Маше, ребенок скончался в городе Михайловке. Чтобы проверить данную информацию, редакция ИА «Высота 102» обратилась за комментариями в комитет здравоохранения региона.

– Случаев летальных исходов или подобных вызовов, указанных в распространяемых голосовых сообщениях, не зафиксировано, – сообщили в ответ в облкомздраве.

Не нашла подтверждения данная информация и в правоохранительных органах. Таким образом, можно предположить, что тревожное сообщение – ничто иное как очередной фейк, несмотря на убеждение его автора в обратном. На это обстоятельство указывает и тот факт, что в информации слишком мало конкретики. А населенных пунктов с названием Михайловка в России несколько сотен.

К слову, не исключено, что данный фейк – это акция против одного из популярных производителей детского яблочного пюре: этикетка с названием бренда «гуляет» в соцсетях на оригинальном фото.

Фото: читатели ИА «Высота 102»