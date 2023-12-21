Общество

Украсившего елку в обновленной «Победе» Бочарова окружили дети

Общество 21.12.2023 13:20
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21.12.2023 13:20

В восстановленном кинотеатре «Победа» в кукольном театре 21 и 22 декабря организованы новогодние представления для детей, которые попадут на праздник со всей области бесплатно, сообщает V102.RU. 

Вместе с маленькими зрителями первое представление — спектакль «Подарки Зимушки-Зимы» по мотивам народных сказок «Морозко» и «Золотое веретено» — посетил губернатор Андрей Бочаров. Глава региона в неформальной обстановке пообщался с детьми и их родителями, а также украсил новогоднюю ель красивым красным шаром, пожелав всем счастливого Нового года.


— Мы очень рады, что нам посчастливилось реализовать мечту многих поколений, — отметил Андрей Бочаров. — Прекрасные зрители, прекрасный коллектив, прекрасное будущее. Развитие уже не остановить. Сегодня мы обсудили планы, какие дальше изменения будут происходить и здесь, и на территории рядом. Я всех поздравляю с праздником. В канун Нового года Волгоградская область имеет современный театр кукол, который будет пользоваться большой популярностью у жителей и гостей.


Сегодня зрителями спектакля стали 130 детишек в возрасте от четырех до семи лет. Малышей встречали Дед Мороз, Снегурочка, Буратино и другие знакомые герои, которые открыли золотым ключиком новый кукольный театр. Ребята с удовольствием поучаствовали в конкурсах и различных играх. Дети не скрывали восторга и со всей непосредственностью рассказали губернатору о своих эмоциях, впечатлениях и мечтах. 

Самые внимательные заметили, что на новогоднем шаре, которым губернатор украсил главную елку в фойе театра, изображен еще один символ города-героя — возрожденный собор Александра Невского. 


За два дня премьерный спектакль увидят 450 детей, в том числе члены семей участников СВО, сироты и ребята из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Проезд организован за счет бюджета с обеспечением всех мер безопасности.  

Отметим, что губернатор анонсировал дооснащение театра передовым оборудованием, благоустройство городского сада и прилегающих улиц. Добавим, что восстановленная «Победа» наряду с ГДЮЦем, цирком, детской железной дорогой, детскими музыкальной и художественной школами, горсадом входят в детский кластер, интегрированный в создаваемое культурно-просветительское пространство центра Волгограда. 


Также в кластер входят пойма реки Царицы с интерактивным парком «Россия — моя история», обновленная набережная с амфитеатром и музеем «Бронекатер БК-31», Аллея Героев, музейно-культурный центр в здании ЦУМа, НЭТ, воссозданный Александро-Невский собор с Александровским садом, краеведческий музей, улица Мира, планетарий и другие знаковые объекты. Для решения масштабных задач активно используются возможности нацпроекта «Культура», привлекаются средства областной казны и частные пожертвования. 

Ранее глава региона 7 декабря посетил здание бывшего кинотеатра «Победа» в Волгограде, где до Нового года откроется многофункциональный детский центр. Андрей Бочаров остался весьма доволен преображением здания и анонсировал первое представление театра кукол на новом месте. При этом артисты поддержали предложение губернатора, чтобы первыми зрителями стали дети участников СВО. 


Напомним, идея восстановить бывший кинотеатр «Победа» и передать его детям принадлежит Андрею Бочарову. Глава региона взял под личный контроль ход работ по реконструкции культурного объекта. В декабре масштабная реконструкция исторического здания, которая продолжалась почти четыре года, завершилась. Благодаря кропотливой работе мастеров сохранены уникальные «родные» элементы декора. Главным «жителем» нового многофункционального детского центра стал областной театр кукол. Здесь же разместились театральные кружки и секции.


Фото: администрация Волгоградской области 

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