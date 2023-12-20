Первые магистранты ВгАЗА получили дипломы





В Волгоградском государственном техническом университете состоялось торжественное вручение дипломов работникам алюминиевого завода – выпускникам магистратуры 2023 года. 29 русаловцев успешно прошли обучение по программе «Металлургия и металловедение алюминиевых сплавов», при этом 12 из них получили диплом с отличием.

Первый прием в магистратуру по программе состоялся в 2021 году, а в 2024 году будут новые выпускники, ведь на сегодняшний день обучение по данной программе проходит второй поток заводчан.

Образовательная программа была сформирована специально по запросу предприятия, нацелена на специфику завода и реализована с участием ведущих специалистов алюминиевого завода. Заочно-вечерняя и частично дистанционная форма обучения позволила магистрантам успешно совмещать учебу с работой.

Целевое обучение рассчитано на 2 года и 3 месяца, условиями поступления стали наличие первого высшего образования и успешное прохождение вступительных экзаменов, а также кандидаты должны были состоять в кадровом резерве предприятия или быть перспективными к зачислению в его состав .Для работников предприятия обучение было льготным: 70 процентов стоимости оплачивал работодатель.