Общество

В волгоградских магазинах могут появиться «сиреневые» яйца из Азербайджана

Общество 20.12.2023 08:24
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20.12.2023 08:24


В Россию ввезена первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн (612000 штук). Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на Россельхознадзор РФ. Заграничные яйца легко отличить от отечественных по необычному сиреневому цвету ячейки. 

Ранее в Минсельхозе РФ заявили об организации поставок яиц из Турции. По некоторым данным, резко подорожавший продукт питания будут завозить в Россию и из Ирана.
Между тем, цены на яйца в стране продолжают расти. По данным Волгоградстата, в регионе еженедельно они дорожают на 7-8%. 
Фото сайта Россельхознадзора РФ

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