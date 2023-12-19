В Волгограде из-за ДТП остановилось движение троллейбусов №9

В Центральном районе Волгограда в районе ул. Бакинской в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковушек вечером 19 декабря остановилось движение троллейбусов №9. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», авария произошла в направлении к центру.

– Около 18.30 рядом с остановкой «ул. Бакинская» столкнулись две иномарки Hyundai и Fiat, – сообщает корреспондент информагентства. – В результате оказался перекрыт проезд для троллейбусов. По словам сотрудников МУП «Метроэлектротранс» пассажиры смогут добраться до места назначения лишь на машинах с автономных ходом. В настоящее время на остановке уже простаивают четыре троллейбуса маршрута №9.





По предварительным данным, столкновение автомобилей произошло в тот момент, когда водитель Hyundai совершал поворот. Fiat при этом двигался по направлению к ул. 7-й Гвардейской. Никто из водителей и пассажиров иномарок не пострадал.





Фото: Антон Ольховатский / ИА «Высота 102»