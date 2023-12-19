Фигуру ангела из 120 машин выстроили у «Волгоград Арены»

У стадиона «Волгоград Арена» автомобилисты выстроили фигуру ангела из более чем 120 машин. Как сообщает V102.RU, таким оригинальным образом участники флешмоба поздравили горожан с приближающимся Новым годом.

— Огромное спасибо всем, кто принимал участие в автопостроение фигуры. Все вместе мы сделали это красиво и весело, с улыбками и хорошим настроением, — рассказали информагентству организаторы акции.

Уточняется, что в необычном перформансе приняли участие более 15 автомобильных клубов и студий Волгограда.

Скриншот: видео ГТРК «Волгоград-ТРВ»