Общество

Новая схема движения у Мамаева кургана в Волгограде сводит с ума водителей

Общество 18.12.2023 18:07
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18.12.2023 18:07


Новая схема движения по развязке у Мамаева кургана на пересечении улиц Рокоссовского и Землячки вызвала массу споров у волгоградских автомобилистов. Одна часть горожан, преимущественно из Краснооктябрьского района Волгограда, довольна нововведениями, в то время как другие автолюбители, которые едут из Дзержинского района, на чем свет стоит клянут тех, кто придумал подобную транспортную схему. 




Я живу в Краснооктябрьском районе. Лично мне удобно. Добавили полосу в сторону больничного комплекса и в направлении Центрального района. Правда, между новыми участками дороги и старыми полосами почему-то сделали какие-то странные островки безопасности, которые можно без проблем преодолеть на любой легковушке. Некоторые водители теряются от нововведений и едут прямо по разделителям, — поделился своими наблюдениями горожанин Мирон Ерошкин. — Если я еду по направлению в центр города мне удобно повернуть направо в Дзержинский район или «змейкой» направиться в сторону «Мармелада», где повернуть направо или налево, если хочу опять вернуться в Краснооктябрьский, либо спокойно продолжить путь в Центральный.


С Мироном не согласен житель Дзержинского района, представившийся Аркадием. По его словам, теперь у водителей, следующих от «Мармелада» появилась новая головная боль. 

Те, кто двигается по улице Покрышкина в направлении центра, не могут повернуть налево на пересечении Рокоссовского и Землячки. Стоит знак, что поворот возможен только направо. Поэтому нужно ехать до въезда на новый мост и там поворачивать налево, чтобы попасть в Краснооктябрьский район. Отдельные умники по старой привычке пытаются все-таки повернуть налево напротив телецентра. Ждем новых аварий, — резюмирует волгоградец. 


Еще одной проблемой волгоградцы называют въезд на заправку, на которую можно попасть со стороны Краснооктябрьского района, что, несомненно, не очень удобно, если двигаться из центра города, а выехать возможно только в сторону больничного комплекса.

При мне какой-то наглец, который ехал из центра просто через эти низкие островки безопасности напрямую, нарушая все правила, поехал заправляться, — говорит Ерошкин. 


При этом горожане сходятся во мнении, что власти, пытаясь решить одну проблему, невольно создают другие, и пока автомобилисты привыкают к новой дорожной обстановке на развязке у Мамаева кургана — аварий на этом участке не избежать. 

Понятно желание разгрузить перекресток, перенаправить автомобильные потоки, но какой ценой? Время и аварийная статистика покажут, кто прав, — считает Аркадий. 


Фото и видео: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»   

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