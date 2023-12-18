На «Динамо» в Волгограде сдулся гандбольный зал

В Волгограде начался разбор залов тенниса и гандбола на стадионе «Динамо». Об этом сообщили V102.RU в клубе «Динамо-Синара». Также здесь показали, как сейчас выглядят легендарная гандбольная арена и теперь уже бывший купол крытых теннисных динамовских кортов.





Ранее, напомним, в Волгограде было принято решение о строительстве новых гандбольной и теннисной площадок. Старая надувная конструкция, где «Динамо-Синаро» проводило домашние матчи, уже давно не соответствовала требованиям проведения соревнований. Болельщики отмечали плохую акустику зала, который к тому же плохо отапливался.





В современном зале будут предусмотрены все условия как для спортсменов, так и для зрителей. В новом помещении смогут с комфортом уместиться до полутора тысячи болельщиков. Объект планируется построить к сентябрю 2024 года.





На время строительства гандболистки волгоградского клуба буду проводить матчи на других площадках, в частности, в ФОК «Молодежный», а также в спортзале имени Акопяна в Дзержинском районе.

Фото: «Динамо-Синара»/ t.me

