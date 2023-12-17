Общество

Российские ученые придумали, как сэкономить на отоплении

Общество 17.12.2023 14:44
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17.12.2023 14:44


Устройство, которое может заменить батареи отопления, разработали ученые Саратовского государственного технического университета имени Гагарина (СГТУ). Об этом сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на ТАСС.

Автора проекта, профессор Юрий Печенегов рассказал, что устройство распределяет теплоту и влагу между двумя потоками воздуха. Один выводится из помещения, другой подается внутрь. Это «позволяет свести к минимуму затраты энергии на температурную доводку потока приточного воздуха». Ученый подчеркнул, что зимой «важно теплоту, содержащуюся в вытяжном воздухе, передавать потоку приточного воздуха». 

По словам разработчиков, при широком примени таких устройств платить коммунальщикам за тепло уже будет не нужно. Система позволяет регулировать температуру, содержание влаги и скорость воздуха.

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