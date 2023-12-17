Козы погуляли на земле садовода в Волгограде на 603 тыс. рублей

Ущерб на сумму более 603 тысяч рублей выплатит владелец мелкого рогатого скота садоводу-огороднику в Волгограде. Такое решение, как передает V102.RU, вынес Тракторозаводский районный суд.

Установлено, что 5 июня 2023 года козы, принадлежавшие местному жителю, вытоптали, повредили и съели плодовые и декоративные деревья, саженцы цветов и винограда, расположенные на земельном участке садовода. Также животные порвали полог беседки. Согласно проведенной оценке, козы погуляли на чужом земельном участке на 603 тысячи 122 рубля 52 копейки.

В ходе судебного разбирательства факт причинения ущерба животными был подтвержден. На этом основании суд постановил взыскать с их владельца требуемую сумму.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Фото из архива ИА «Высота 102»