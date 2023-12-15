Осталось чуть-чуть: на станции «Комсомольская» в Волгограде установили чуткие эскалаторы

На подземной станции скоростного трамвая «Комсомольская» в Волгограде установили новые эскалаторы, но в работу их пока не запустили, передает V102.RU.





– Следующим этапом станет подключение подъемных механизмов к электросети и пусконаладочные работы. На финальном этапе конструкции облицуют металлическими панелями. В настоящее время место, где ведутся работы, огорожено для обеспечения безопасности пассажиров СТ, – рассказали в городской администрации.





Подъемные механизмы российской компании «ЛАТРЭС» практически бесшумные и оборудованы эффективной энергосберегающей системой привода, останавливающей эскалатор во время отсутствия пассажиров.

Напомним, что старые эскалаторы были установлены 40 лет назад и уже выработали свой ресурс. Первыми подъемные механизмы заменили на станции «Пионерская» в рамках подготовки города к ЧМ-2018. Замена эскалаторов на станции «Комсомольская» проводится в рамках инвестпроекта, заключенного в текущем году между городом, регионом и АО «ЭлектроТранспорт Плюс».





В дальнейшем замене подлежат эскалаторы и на ст. «Площадь Ленина».

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»