Волгоград вошел в топ-3 качающих стадионов Юга и Кавказа





Ежегодно в первой половине декабря отмечается Всемирный день футбола. От года к году трафик посещаемости среди любителей данного вида спорта растет в среднем на 15%. Рейтинг популярных локаций в этой сфере среди регионов ЮФО и СКФО составили специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов.

Открывает топ-5 лидеров сезона 2023/2024 года спорткомплекс имени Ахмат-Хаджи Кадырова в Грозном. Он работает с 2011 года и вмещает 30 тысяч болельщиков. Наиболее популярным матчем стала игра конца сентября с победой хозяев. За все начало сезона любители спортивных зрелищ прокачали почти 22 ТБ данных, что сравнимо с беспрерывным просмотром фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» на протяжении 5 месяцев.

Второе место занимает стадион «Краснодар», работающий с 2016 года на 35 тысяч мест. Самым посещаемым турниром этого сезона стала игра начала ноября, сегодня же футбольная команда столицы Кубани занимает первую строчку турнирной таблицы «Премьер-Лиги». С сентября этого года фанаты прокачали более 11 ТБ данных. Такого объёма информации хватит для беспрерывного просмотра отечественного фильма «Тренер» в течении 2,5 месяцев.

Третья позиция у «Волгоград Арены» – стадиона международного класса, построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года на 45 тысяч мест. Волгоградцы отдали предпочтение концу ноября, когда прошел товарищеский матч между сборными России и Кубы. Россияне одержали победу со счетом 8:0. За 3,5 месяца посетители суммарно прокачали 3,5 ТБ данных. Этого объёма хватит для просмотра фильма «Дикая лига» более 390 раз.

– В этом сезоне состоялся один из важных матчей как для волгоградцев, так и россиян. Чтобы болельщики комфортно себя чувствовали во время игр, мы оптимизировали телеком-оборудование. Теперь делиться результатами любимых команд в мессенджерах и социальных сетях, вести онлайн-трансляцию с места событий или заказывать такси сразу после матча легче и быстрее, – отмечает Дмитрий Козьмин, технический руководитель МегаФона в Волгоградской области.

Четвертым стал «Фишт» — объект XXII зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года, названный в честь одноименной горной вершины в западной части Главного Кавказского хребта. Он рассчитан на 40 тысяч зрителей. Любимой встречей сезона стал поединок в первых числах ноября и победой ФК «Сочи». Пришедшие сюда к началу зимы сгенерировали 2,3 ТБ трафика. Для сравнения, такого объёма информации хватит на беспрерывный просмотр 260 раз фильма «Стрельцов».

Закрывает рейтинг «Ростов Арена», как и в Волгограде, возведенный в 2018 году, специально для проведения чемпионата мира, и вместительностью 43 тысячи человек. Интересным стало соревнование, в котором ФК «Ростов» победил «Локомотив». Суммарный трафик абонентов в этом сезоне составил почти 1 ТБ, что равно 80 просмотрам без остановки фильма «Моя жизнь».





Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»



