Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе ежегодной прямой линии с жителями республики сообщил, что считает правильным поступок сына Адама, который избил поджигателя Корана Никиту Журавеля. Также он сообщил, что его сын был готов с честью понести наказание.

- Я считаю, что Адам Кадыров поступил правильно. В начале отчитывал его. Говорил, тебя посадят, дадут срок. Он отвечал, что ему за честь сидеть в тюрьме за такое дело, и он успокоил свою душу. Если суд не принял такое решение, мы не должны сами бегать, чтобы его наказали. За что наказывать? Что он избил человека, который сжег Коран? Как вспомню про таких, которые сжигают Коран, одно желание – их уничтожить. Чем им мешает Священная Книга? – цитирует Кадырова ИА «Грозный-информ».

Глава республики также высказался по поводу награждения его сына Адама.

- В свои годы он проявил героизм, несмотря на то, что с ним будет. Принял решение, — сказал он.

Напомним, что задержанного в Волгограде Никиту Журавеля этапировали в Грозный, где в августе стало известно, что его избил в следственном изоляторе сын главы республики Адам. Видео опубликовал сам Рамзан Кадыров, что привело к неоднозначной реакции общества. В МВД Чечни заявили о невозможности привлечь к уголовной ответственности Адама в связи с тем, что подросток не достиг положенного по закону возраста. Вскоре юноше присвоили звание Героя Чечни.