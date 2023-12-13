В Волгограде 14 декабря откроют самый большой автодром России





В Волгограде в четверг, 14 декабря, откроется самый большой в России автодром на территории Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО). Сегодня здесь прошло тестирование аттракциона.

По информации дирекции ЦПКиО, автодром откроется в 10.00. Одновременно протестировать зону развлечений смогут первые 40 посетителей. Именно столько разноцветных бамперных машинок включает автопарк аттракциона.

В ЦПКиО уточняют, что праздничное открытие автодрома состоится 17 декабря в 17.00.

– Новый автодром в парке – один из самых больших в России, поскольку его площадь составляет порядка 1500 квадратных метров, в то время как в основном в городских парках открывают автодромы площадью не более 300-900 квадратных метров, – говорит директор ЦПКиО Андрей Еркин. – Наш аттракцион будет работать круглогодично.

Как сообщили ИА «Высота 102» в ЦПКиО, работать автодром будет с 10:00 до 22:00. Стоимость пяти минут поездки – 300 рублей.

Фото: дирекция ЦПКиО