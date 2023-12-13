Волгоградская облдума 14 декабря срочно соберется на 15-минутное заседание

Волгоградская областная дума завтра, 14 декабря, соберется на заседание с единственным вопросом в повестке дня. Как сообщает V102.RU со ссылкой на документы, опубликованные на сайте регпарламента, депутаты в течение 5 минут должны рассмотреть повестку дня, а еще за 10 минут намерены утвердить нового члена Волгоградского облизбиркома.

Ранее, напомним, V102.RU сообщало, что областная дума на последнем заседании приняла досрочную отставку члена ИКВО с правом решающего голоса Ксении Сазоновой на основании ее заявления.



Вместо покинувшего ИКВО члена от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду!» депутаты намерены назначить Екатерину Бессараб, представляющую это политическое объединение.

