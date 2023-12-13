Карантин из-за гуляющей кошки установили в Волгоградской области

В станице Кумылженская Волгоградской области на два месяца ввели карантин из-за случая бешенства в этом населенном пункте. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление главы региона, это опасное заболевание обнаружено на территории двух домовладений по улице Шолохова.

В областном комитете ветеринарии уточнили, что бешенство диагностировано у домашней кошки, которую выпускали гулять на улицу. В какой-то момент питомец стал вести себя неадекватно.

На период карантина в станице будут действовать ограничения на проведение ярмарок, выставок, перемещение животных и их отлов.

Фото из архива ИА «Высота 102»