Общество

Андрей Бочаров побывал на завтраке у сельчан, в дома которых пришел газ

Общество 11.12.2023 10:38
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11.12.2023 10:38


Губернатор Волгоградской области сегодня, 11 декабря, побывал на завтраке у жителей поселка Светлоярского района, дома которых накануне наконец газифицировали. 

По информации администрации Волгоградской области, в Луговом насчитывается 250 жителей. Здесь есть школа, врачебная амбулатория, ДК и магазин, однако до сих пор согревать жилища местным жителям приходилось с помощью электрокотлов и угля. Так же готовили и пищу.  

Мы очень рады газу, как дети. В домах тепло, и на душе тепло, — поделились радостью с главой региона жители Лугового. 

Стол с угощениями для Андрея Бочарова накрыл сегодня пенсионер Владимир Трещев. Он – один из первых, кто провел газ в свой дом. По словам мужчины, с приходом газа в дом он сможет сэкономить на электричестве – отопление с помощью электрокотла обходилось в два с половиной раза дороже. 

В Луговом в рамках программы развития газоснабжения и газификации Волгоградской области, которая была подписана губернатором Андреем Бочаровым и главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером в 2020 году, будут построены газовые котельные для сельского клуба и школы, затем газифицируют амбулаторию и магазин.  

Я знаю, что такое топить печь углем. Это очень тяжело. Раньше сложно было представить, что такой небольшой населенный пункт может быть газифицирован, – сказал Андрей Бочаров за завтраком. – Президент наши планы поддержал, ресурсы выделены, и область вложила свои немалые средства. И вот сегодня приехал посмотреть, как все реализовано.

Еще одну хорошую новость сообщили жителям в ходе визита губернатора. Так, в предстоящем 2024 году в поселке за счет областного бюджета решат вопрос с освещением центральной улицы им. Матросова.

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