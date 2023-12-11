Общество 11.12.2023 10:38
0
11.12.2023 10:38
Губернатор Волгоградской области сегодня, 11 декабря, побывал на завтраке у жителей поселка Светлоярского района, дома которых накануне наконец газифицировали.
По информации администрации Волгоградской области, в Луговом насчитывается 250 жителей. Здесь есть школа, врачебная амбулатория, ДК и магазин, однако до сих пор согревать жилища местным жителям приходилось с помощью электрокотлов и угля. Так же готовили и пищу.
– Мы очень рады газу, как дети. В домах тепло, и на душе тепло, — поделились радостью с главой региона жители Лугового.
Стол с угощениями для Андрея Бочарова накрыл сегодня пенсионер Владимир Трещев. Он – один из первых, кто провел газ в свой дом. По словам мужчины, с приходом газа в дом он сможет сэкономить на электричестве – отопление с помощью электрокотла обходилось в два с половиной раза дороже.
В Луговом в рамках программы развития газоснабжения и газификации Волгоградской области, которая была подписана губернатором Андреем Бочаровым и главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером в 2020 году, будут построены газовые котельные для сельского клуба и школы, затем газифицируют амбулаторию и магазин.
– Я знаю, что такое топить печь углем. Это очень тяжело. Раньше сложно было представить, что такой небольшой населенный пункт может быть газифицирован, – сказал Андрей Бочаров за завтраком. – Президент наши планы поддержал, ресурсы выделены, и область вложила свои немалые средства. И вот сегодня приехал посмотреть, как все реализовано.
Еще одну хорошую новость сообщили жителям в ходе визита губернатора. Так, в предстоящем 2024 году в поселке за счет областного бюджета решат вопрос с освещением центральной улицы им. Матросова.
Из администрации Волгоградской области вынесут 60 старых кресел11.12.2023 14:21
Общество 11.12.2023 14:21
В Волжском из спуска 3-тонной люстры устроят шоу11.12.2023 13:36
Общество 11.12.2023 13:36
Александру Пахмутову госпитализировали с COVID-1911.12.2023 12:36
Общество 11.12.2023 12:36
Волгоградцы пожаловались Путину на чиновников из мрака сгнившей общаги11.12.2023 12:16
Общество 11.12.2023 12:16
Волгоград украсили плакатами ко Дню Конституции РФ с грубой ошибкой11.12.2023 10:19
Общество 11.12.2023 10:19
Волгоградские чиновники сняли ролик о вооруженном нападении на школу11.12.2023 09:38
Общество 11.12.2023 09:38
Почти половина работодателей выплатит волгоградцам «тринадцатую»11.12.2023 09:23
Общество 11.12.2023 09:23
Может убить только так: в центре Волгограда на проспекте Ленина раскрошился чугунный люк11.12.2023 08:22
Общество 11.12.2023 08:22
Родился и погиб в апреле: под Волгоградом увековечили память мобилизованного участника СВО10.12.2023 21:34
Общество 10.12.2023 21:34
В Волгограде определили нового главу регионального фонда капремонта10.12.2023 20:35
Общество 10.12.2023 20:35
Написали Бастрыкину и Генпрокурору: в Волгограде жители выступили против признания их дома аварийным10.12.2023 19:18
Общество 10.12.2023 19:18
В ЦПКиО Волгограда на морозе приготовили 180 кг плова10.12.2023 17:02
Общество 10.12.2023 17:02
Волгоградцы выбирают для своих детей имена власти и высокого положения10.12.2023 16:11
Общество 10.12.2023 16:11
В Волгограде рассказали о состоянии глотнувшего уксус малыша10.12.2023 15:37
Общество 10.12.2023 15:37
Льготу в 50% на оплату ЖКУ дали почетным волгоградцам, но не всем10.12.2023 15:19
Общество 10.12.2023 15:19