



Губернатор Волгоградской области сегодня, 11 декабря, побывал на завтраке у жителей поселка Светлоярского района, дома которых накануне наконец газифицировали.





По информации администрации Волгоградской области, в Луговом насчитывается 250 жителей. Здесь есть школа, врачебная амбулатория, ДК и магазин, однако до сих пор согревать жилища местным жителям приходилось с помощью электрокотлов и угля. Так же готовили и пищу.





– Мы очень рады газу, как дети. В домах тепло, и на душе тепло, — поделились радостью с главой региона жители Лугового.



