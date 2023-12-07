В Волгограде семьям погибших участников СВО передали 11 орденов Мужества

Сегодня, 7 декабря, в Волгограде передали госнаграды погибших участников специальной военной операции их родственникам. Как сообщили V102.RU в музее-панораме «Сталинградская битва», церемония состоялась в Триумфальном зале музея-панорамы.
Указом Президента Российской Федерации посмертно награждены:
- младший сержант Рощепкин Алексей Сергеевич;
- младший сержант Губин Павел Юрьевич;
- младший сержант Воеводский Федор Константинович;
- ефрейтор Штельмах Василий Михайлович;
- ефрейтор Шамшик Игорь Сергеевич;
- рядовой Каплоухий Александр Владимирович;
- рядовой Забродин Илья Ильич;
- рядовой Осадчий Денис Владимирович;
- рядовой Фролов Иван Александрович;
- рядовой Савин Виктор Николаевич;
- рядовой Кузнецов Иван Александрович.
Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва»