



В Волгограде сегодня, 6 декабря, при участии губернатора Андрея Бочарова состоится большая региональная научно-практическая конференция «О долгосрочной программе развития здравоохранения Волгоградской области». В ходе нее, сообщает ИА «Высота 102», глава региона обсудит с участниками задачи на предстоящие десять лет.

В конференции будут принимать участие руководители профильных учреждений и ведомств, научного сообщества.

– Первый пункт рабочей программы – передача новых санитарных автомобилей медицинским учреждениям, – сообщили информагентству в пресс-службе обладмина. – Второй пункт – подведение предварительных итогов развития отрасли с 2014 года и задачи на предстоящие 10 лет.

Совещание по созданию единой системы здравоохранения Волгоградской области будет проходить на базе ВолгГМУ.

О ходе конференции редакция ИА «Высота 102» сообщит дополнительно.