Общество

Экономист снова встал у руля района Волгоградской области

Общество 05.12.2023 21:33
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05.12.2023 21:33


В Волгоградской области сегодня, 5 декабря, переизбрали главу одного из районов. У руля встал экономист — выпускник сельскохозяйственной академии.

— Главой Клетского района по итогам конкурса единогласно избран Александр Николаевич Игнатченко, — рассказали информагентству в комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области. — Александр Николаевич хорошо известен жителям как опытный управленец, обладающий практическими знаниями в области развития сельских территорий.

Отметим, Игнатченко уже занимал пост районного главы в 2018 году. Начал свою карьеру в далеком 1997-м, занимая должности различного уровня в органах местного самоуправления в сфере сельского хозяйства и продовольствия. 

Фото: администрация Клетского района

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