В Городище оперативно устранили аварию на электросетях





В Городище Волгоградской области вечером 5 декабря произошло технологическое нарушение на электросетях. Как сообщает ИА «Высота 102», дома жителей были оперативно переподключены на резервный источник питания. Информацию об этом подтвердили в компании «Россети Юг – Волгоградэнерго».

– Технологическое нарушение на сетях произошло сегодня вечером. Специалисты оперативно прибыли на место и провели ремонтные работы, – прокомментировали в компании. – Большая часть потребителей была запитана по резерву в кратчайшие сроки.

Сообщается, что причину аварии и ее последствия энергетики уже устранили.

– К 19:22 ч. электроснабжение было восстановлено полностью, – уточняют «Россети Юг – Волгоградэнерго».