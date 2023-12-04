В Котельниково открыли парк «Аксайская Дубрава»

В жилом районе «Дубовая роща» города Котельниково Волгоградской области открылось современное парковое городское пространство «Аксайская дубрава».

В торжественной церемонии открытия приняли участие горожане, глава города Андрей Федоров, представители компании ЕвроХим. Гости возложили цветы к стеле героям Великой Отечественной войны у главного объекта парка – мемориала «Котельниково – земля героев».





-Этот парк очень важен для горожан. В «Аксайской Дубраве учтены потребности всех возрастных категорий жителей, созданы площадки, в том числе и для маломобильных групп населения. По сути, в нашем городе Котельниково образовалось новое пространство общественного притяжения, где будут проходить мероприятия, концерты, встречи, - отметил Андрей Федоров.





«Аксайская Дубрава» построена в рамках проекта «Котельниково – земля героев» на средства федерального бюджета, полученные благодаря победе во «Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах» в 2022 году. Концепция парка была разработана при финансовом участии компании ЕвроХим.





На месте бывшего пустыря площадью 4,2 гектара теперь - смотровая башня, мемориал, спортивная и детская площадки, сцена с амфитеатром, пешеходные дорожки, искусственные ручьи и пруд, современная парковая мебель и функциональные инсталляции.

В день открытия «Аксайской Дубравы» ЕвроХим – ВолгаКалий совместно с муниципалитетом организовали общегородской праздник: для гостей парка приготовили конкурсы, викторины, призы, концерт и угощение - горячий чай, безалкогольный глинтвейн и имбирные пряники с логотипом «Котельниково – земля героев».





На главной сцене парка детские хореографические коллективы показали свои творческие номера, юношеская команда по футболу провела открытую тренировку на современных тренажерах, на одном из выставочных пространств котельниковские мастера-умельцы представили изделия народных промыслов, а для самых маленьких гостей парка прошли веселые игры с аниматорами.





- Наша компания вносит большой вклад в развитие и модернизацию инфраструктуры города Котельниково, - отметил руководитель департамента по взаимодействию с регионами компании ЕвроХим Александр Шлычков. – В 2023 году заявка ЕвроХим-ВолгаКалия победила во Всероссийском конкурсе, что позволило привлечь из федерального бюджета дополнительные средства на строительство второй очереди «Аксайской Дубравы». Уже в будущем году мы откроем еще одну часть парка, площадь которой составит 5,6 гектара.