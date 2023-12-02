На юге Волгограда установили два терминала для любителей электричек

В Волгограде современные технологии дошли и до юга города. Как сообщает V102.RU, завершен ремонт пассажирского павильона на остановке «Красноармейская».

— Рабочие произвели покраску фасада и внутренних помещений, установили пластиковые окна и энергосберегающие светодиодные светильники. Помимо этого, специалистами были отремонтированы системы тепло- и водоснабжения, обустроены санузлы, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, — рассказали информагентству в пресс-службе Приволжской ЖД. — При реализации программы «Доступная среда» смонтирован специальный пандус, оборудован пониженный прилавок билетной кассы.

Уточняется, что в павильоне установлены два терминала самообслуживания для приобретения билетов на электрички.

Напомним, остановка «Красноармейская» расположена в густонаселенном районе Волгограда. На станции останавливаются поезда, курсирующие как по городе черте, так в области. Для пассажиров предусмотрен разовый или абонементный билет для проезда в пригородных поездах по Волгоградской области. С начала 2023 года от остановки «Красноармейская» отправились более 200 тысяч пассажиров.

Фото: пресс-служба Приволжской ЖД