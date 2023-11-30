Общество

Волгоградстат зафиксировал аховый рост цен на яйца и овощи

Общество 30.11.2023 19:26
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30.11.2023 19:26


В Волгоградской области за минувшую неделю яйца подорожали на 4,21% – цена за десяток составила, по данным Волгоградстата, 105 рублей и 16 копеек. Однако еще более стремительным оказался рост цен на помидоры и огурцы – здесь ценники подскочили на 6,58 и 8,81% соответственно. 

По-прежнему, но уже менее стремительно, чем прежде, в Волгоградской области продолжают дорожать охлажденные куры. Цена за килограмм курятины в регионе составляет порядка 205 рублей – недельная прибавка в цене составила 0,24%.  

В целом, по итогу еженедельного мониторинга волгоградские статистики отмечают позитивную динамику на продуктовых полках  региона. Так, в Волгоградской области зафиксировано снижение цен на говядину (-0,26%), свинину (-0,54%). Правда в данном случае речь идет о мясе на кости, цены на мякоть статистики не учитывали. На 1,5% подешевела сметана, на 0,6% гречневая крупа. Бананы в Волгоградской области скинули в цене и того больше – 6,99%. 

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