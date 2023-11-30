Волгоградстат зафиксировал аховый рост цен на яйца и овощи





В Волгоградской области за минувшую неделю яйца подорожали на 4,21% – цена за десяток составила, по данным Волгоградстата, 105 рублей и 16 копеек. Однако еще более стремительным оказался рост цен на помидоры и огурцы – здесь ценники подскочили на 6,58 и 8,81% соответственно.

По-прежнему, но уже менее стремительно, чем прежде, в Волгоградской области продолжают дорожать охлажденные куры. Цена за килограмм курятины в регионе составляет порядка 205 рублей – недельная прибавка в цене составила 0,24%.

В целом, по итогу еженедельного мониторинга волгоградские статистики отмечают позитивную динамику на продуктовых полках региона. Так, в Волгоградской области зафиксировано снижение цен на говядину (-0,26%), свинину (-0,54%). Правда в данном случае речь идет о мясе на кости, цены на мякоть статистики не учитывали. На 1,5% подешевела сметана, на 0,6% гречневая крупа. Бананы в Волгоградской области скинули в цене и того больше – 6,99%.