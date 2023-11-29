В Волгоградской области декабрь начнется с гололеда и промозглого ветра





Волгоградские синоптики озвучили прогноз погоды на первые дни декабря. Сильный и гололед ожидают в регионе в предстоящие пятницу и субботу. При этом температура воздуха будет оставаться осенней.

Согласно краткосрочному прогнозу Волгоградского ЦГМС, в четверг, 30 ноября, в Волгоградской области ожидаются дожди, местами сильные. В тех районах, где в ночь с 29 на 30 ноября температура понизится до -2 градусов, ожидают гололед на дорогах.

– Утром 30 ноября в Волгоградской области местами порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, днем – не более 14 метров в секунду. Температура днем в регионе составит от +3 до +8 градусов, – сообщают синоптики. – Погода днем ожидается облачная с прояснениями.

Мокрый снег вперемешку с дождем ожидают в регионе в ночь на 1 декабря. Однако, уточняют в Волгоградском ЦГМС, осадки будут небольшими, а днем – умеренными преимущественно в виде дождя.

– Ночью и утром в отдельных районах туман, изморозь. Ветер ночью западный 3-8 м/с, днем южный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, – предупреждают специалисты. – Температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов, при прояснениях до -6. Днем – до +8 градусов.

Гололед, сильный мокрый снег с дождем и сногсшибательный ветер ожидаются в Волгоградской области 2 декабря, но лишь в первой половине дня. Жителей региона предупреждают в ЦГМС о налипании мокрого снега на проводах и деревьях, При всем этом столбики термометров поднимутся до отметки +6 градусов.