Общество

Год педагога и наставника ВГИИК завершает масштабными творческими и научными проектами

Общество 30.11.2023 09:08
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30.11.2023 09:08


Один из ведущих творческих вузов Южного федерального округа Волгоградский государственный институт искусств и культуры (ВГИИК) завершает Год педагога и наставника масштабными творческими и научными проектами.

Всероссийская научно-практическая конференция «Современная российская педагогика в сфере культуры и искусства: отвечая вызовам времени», состоявшаяся 22 ноября 2023 года, объединила ярких представителей ученого сообщества из Москвы, Казани, Улан-Удэ, Белгорода, Саратова, Краснодара, Сахалина, Симферополя, Самарканда (Узбекистан). Участниками конференции стали музыканты, художники, исследователи-гуманитарии, музыканты-исполнители, деятели искусства и культуры РФ.


Укрепляя межнациональные связи, в качестве почетных гостей конференции были приглашены видные деятели науки, искусства и образования, известные далеко за пределами России. Среди них: один из крупнейших театральных деятелей России, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств РФ, проректор по организации и развитию творческого процесса Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова Игорь Иванович Беляев, заслуженный деятель искусств Республики Адыгея, доктор искусствоведения, член Союза композиторов РФ, академик Российской академии естествознания, профессор Краснодарского государственного института культуры, главный научный сотрудник центра междисциплинарных исследований Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова Светлана Ивановна Хватова, заведующая кафедрой искусствоведения старейшего учебного заведения республики Узбекистан Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова, доцент, член Союза художников Узбекистана Нигина Жамоловна Муллажонова. В блистательной лекции Виктора Гавриловича Захарченко – народного артиста РСФСР, Героя труда РФ, члена Совета по государственной политике при Председателе Совета Федерации, художественного руководителя Государственного академического Кубанского казачьего хора, сложная научная проблематика развития казачьей певческой культуры получила яркое, демократичное воплощение и переросла в настоящий мастер-класс.


Научно-практическая конференция ВГИИК «Современная российская педагогика в сфере культуры и искусства: отвечая вызовам времени» одна из первых среди вузов страны подняла актуальные вопросы меняющегося образовательного пространства современной России. Руководство Волгоградского института искусств и культуры считает, что сегодня необходимо дискутировать о перспективах художественного образования от начальной школы до высшего звена в масштабах страны. Центральной темой на всех секциях конференции стоял вопрос критики Болонской системы и перспектив нового уровня образования в России.


Итогом конференции стали анализ проблем, сложившихся в российской педагогике художественного образования, и выработка возможных решений по их преодолению, а также договоренность с Академией Н.С. Михалкова о возможной выездной летней сессии Академии под патронажем Комитета Культуры Волгоградской области на базе ВГИИК. Напомним, что выпускники ВГИИК более чем по 30 специальностям (от режиссеров до дизайнеров) трудятся на благо развития культуры и искусства Волгоградского региона. Выполняя задачу президента России, институт искусств и культуры один из пяти творческих вузов страны реализует обучение, основанное на трехступенчатой непрерывной системе образования.

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