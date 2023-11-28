В селе под Волгоградом ввели карантин из-за бешеной собаки

Карантин установлен в селе Россошки Городищенского района Волгоградской области из-за выявленного бешенства у животного. Соответствующий приказ, как сообщает V102.RU, опубликован областным комитетом ветеринарии.

- Заболевание выявлено у домашней собаки. Как рассказали владельцы, животное сначала стало вести себя неадекватно, агрессивно, потом пало. Хозяева обратились за помощью к ветеринарам. По результатам лабораторных исследований установлено, что собака была заражена бешенством, - рассказали информагентству в профильном комитете.

Специалистами ветслужбы приняты все меры для предотвращения распространения бешенства.

Справка. Бешенство - особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, с абсолютной летальностью. Бешенство можно только предотвратить, средств лечения уже развившегося заболевания не существует. В настоящее время единственной мерой защиты человека от бешенства является вакцинация. Вакцина против бешенства вводится в первый день обращения в травматологический пункт.

Главным средством профилактики бешенства у животных является регулярная иммунизация. Сделать питомцу прививку от бешенства можно бесплатно — в государственных ветеринарных клиниках.