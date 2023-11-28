Общество

В селе под Волгоградом ввели карантин из-за бешеной собаки

Общество 28.11.2023 19:29
0
28.11.2023 19:29


Карантин установлен в селе Россошки Городищенского района Волгоградской области из-за выявленного бешенства у животного. Соответствующий приказ, как сообщает V102.RU, опубликован областным комитетом ветеринарии.

- Заболевание выявлено у домашней собаки. Как рассказали владельцы, животное сначала стало вести себя неадекватно, агрессивно, потом пало. Хозяева обратились за помощью к ветеринарам. По результатам лабораторных исследований установлено, что собака была заражена бешенством, - рассказали информагентству в профильном комитете.

Специалистами ветслужбы приняты все меры для предотвращения распространения бешенства. 

Справка. Бешенство - особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, с абсолютной летальностью. Бешенство можно только предотвратить, средств лечения уже развившегося заболевания не существует. В настоящее время единственной мерой защиты человека от бешенства является вакцинация. Вакцина против бешенства вводится в первый день обращения в травматологический пункт. 

Главным средством профилактики бешенства у животных является регулярная иммунизация. Сделать питомцу прививку от бешенства можно бесплатно — в государственных ветеринарных клиниках. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.11.2023 21:15
Общество 28.11.2023 21:15
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 20:34
Общество 28.11.2023 20:34
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 20:06
Общество 28.11.2023 20:06
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 19:28
Общество 28.11.2023 19:28
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 18:03
Общество 28.11.2023 18:03
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 17:50
Общество 28.11.2023 17:50
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 17:07
Общество 28.11.2023 17:07
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 16:25
Общество 28.11.2023 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 15:24
Общество 28.11.2023 15:24
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 15:17
Общество 28.11.2023 15:17
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 12:49
Общество 28.11.2023 12:49
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 12:15
Общество 28.11.2023 12:15
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 12:03
Общество 28.11.2023 12:03
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 11:58
Общество 28.11.2023 11:58
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.11.2023 11:45
Общество 28.11.2023 11:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:19
В Волгограде ревнивец поставил соперника на счетчик и получил «строгача»Смотреть фотографии
21:15
В Волгограде лишние деньги вложат в латаную всем миром дорогуСмотреть фотографии
20:34
От каждого по способностям: в Волгограде обсудили вклад бизнеса в развитие территорийСмотреть фотографии
20:06
Андрей Бочаров озвучил президенту Путину три «здоровые» инициативыСмотреть фотографии
20:00
Под Волгоградом разом уничтожили четыре фугасных авиабомбыСмотреть фотографии
19:29
В селе под Волгоградом ввели карантин из-за бешеной собакиСмотреть фотографии
19:28
«Хотят 360 тысяч»: в Волгоградской области состоялось первое судебное заседание по искам к телеграм-каналуСмотреть фотографии
18:03
Депутаты Волгоградской облдумы готовят почву для возвращения в СталинградСмотреть фотографии
17:50
Делайте запасы: жителям Котово объявили о длительном отключении воды с 30 ноябряСмотреть фотографии
17:45
Машинист из Волгограда задержан после кровавого спора с северяниномСмотреть фотографии
17:07
В Волгограде приступили к решению квартирного вопроса жильцов разрушенного взрывом домаСмотреть фотографии
16:59
Больше полумиллиарда рублей потратят в Волгоградской области на «реанимацию» ериков и рекСмотреть фотографии
16:25
Волгоградская область завезла на ВДНХ консервациюСмотреть фотографии
16:22
В Волгограде пешеход беспричинно «избил» монтировкой внедорожникСмотреть фотографии
15:24
Выпускнице техникума в Волгограде 9 раз отказали в детском пособии из-за стипендииСмотреть фотографии
15:17
Адвокат указал на странности по делу об убийстве IT-специалиста в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:42
Возврат средств в систему ОМС: как формируется резерв на повышение качества медпомощиСмотреть фотографии
12:49
Как в пятизвездочном отеле: в Волгограде на крыше дома образовался бассейн из дождевых водСмотреть фотографииCмотреть видео
12:15
SHAMAN будет петь в Волгограде два дняСмотреть фотографии
12:03
Работникам госучреждений Волгоградской области на 10,9% проиндексируют окладыСмотреть фотографии
11:58
Сады Придонья увеличили складские мощности на 30%Смотреть фотографии
11:19
В центре Волгограда строят шатер между двумя вузамиСмотреть фотографии
10:56
На «Красном Октябре» подвели итоги конкурса профмастерстваСмотреть фотографии
10:53
В Волгограде двое директоров наторговали с ущербом для бюджета на 65,5 млн рублейСмотреть фотографии
10:09
В Волжском водитель на BMW снес на зебре женщину: видеоСмотреть фотографии
09:47
Ушли из дома из-за Вити: в Волгограде отчима подозревают в истязании детейСмотреть фотографии
09:12
В Волгограде на высоту поднимут троллейбусы и электробусыСмотреть фотографии
09:06
В аэропорту Волгограда у пассажиров отобрали запретные плоды из АзербайджанаСмотреть фотографии
08:10
Двоих пропавших человек нашли в Волгограде живымиСмотреть фотографии
21:56
Мегашторм с Черноморского побережья обойдет стороной Волгоградскую областьСмотреть фотографии
 