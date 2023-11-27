Общество

В Волгограде заменили канализационный трубопровод на 5-метровой глубине

Общество 27.11.2023 16:01
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27.11.2023 16:01


Рабочие «Концессий водоснабжения» без отключения ресурса заменили в Волгограде ветхий участок канализационного трубопровода на глубине 5 метров. Как сообщили V102.RU в пресс-службе компании, работы проводились в поселке ГЭС. Всего пришлось поменять 20 метров трубопровода диаметром 300 мм.

- Почти сутки потребовались на то, чтобы произвести земляные работы и добраться до самой трубы, залегающей на глубине 5 метров – на помощь рабочим пришла спецтехника, - рассказали в Концессиях.


Новую гофрированную канализационную пластиковую трубу к месту проведения работ доставили в ночь с 25 на 26 ноября. Далее аварийные бригады на дне котлована выполнили работы по монтажу и переврезке нового участка канализационного трубопровода. После этого коммунальщики приступили к обратной засыпке котлована.

В настоящее время сети водоотведения поселка ГЭС работают в штатном режиме.

Фото: «Концессий водоснабжения»

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