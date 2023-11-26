Какие погодные сюрпризы ждут волгоградцев на новой неделе

В Волгоградской области синоптики прогнозируют в начале новой недели штормовой ветер и мокрый снег. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, жителей региона ожидают температурные «качели».

— В понедельник, 27 ноября, по области в ночные часы небольшой и местами умеренный дождь, днем в отдельных районах небольшие осадки. Ночью и утром опустится туман. Ветер юго-западного направления 8-13 м/с, в отдельных районах порывы составят 15-20 м/с. Ночью при прояснении за окном 0...-2 °С, днем +3...+8 °С, — рассказали в Волгоградском ЦГМС. — Во вторник, 28 ноября, местами вероятны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с. В ночной период +2...-3 °С, днем -2...+3 °С.

В Волгограде, к понедельнику установится облачная с прояснениями погода. Ночью без сильных осадков, после обеда пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западного направления со скоростью до 15-18 м/с. В ночные часы в областной столице +3...+5 °С, днем +6...+8 °С.

— Во вторник в городе-герое осадки маловероятны. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Ночью температура упадет до -1...+1 °С, днем столбики термометров не поднимутся выше 0...+2 °С, — добавили волгоградские синоптики.

По данным сервиса Gismeteo, новая неделя с 27 ноября по 3 декабря в Волгограде выдастся пасмурной и с осадками в виде дождя и снега. Сильные дожди обещают в пятницу и субботу. Ближе к выходным дневные температуры поднимутся до +10 °С. При этом ночные значения будут колебаться от отрицательных к положительным на протяжении всей недели. Самая холодная ночь ожидается в среду — температура составит -3 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»