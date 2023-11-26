Общество

Какие погодные сюрпризы ждут волгоградцев на новой неделе

Общество 26.11.2023 08:08
0
26.11.2023 08:08


В Волгоградской области синоптики прогнозируют в начале новой недели штормовой ветер и мокрый снег. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, жителей региона ожидают температурные «качели». 

— В понедельник, 27 ноября, по области в ночные часы небольшой и местами умеренный дождь, днем в отдельных районах небольшие осадки. Ночью и утром опустится туман. Ветер юго-западного направления 8-13 м/с, в отдельных районах порывы составят 15-20 м/с. Ночью при прояснении за окном 0...-2 °С, днем +3...+8 °С, — рассказали в Волгоградском ЦГМС. — Во вторник, 28 ноября, местами вероятны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с. В ночной период +2...-3 °С, днем -2...+3 °С. 

В Волгограде, к понедельнику установится облачная с прояснениями погода. Ночью без сильных осадков, после обеда пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западного направления со скоростью до 15-18 м/с. В ночные часы в областной столице +3...+5 °С, днем +6...+8 °С. 

— Во вторник в городе-герое осадки маловероятны. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Ночью температура упадет до -1...+1 °С, днем столбики термометров не поднимутся выше 0...+2 °С, — добавили волгоградские синоптики.  

По данным сервиса Gismeteo, новая неделя с 27 ноября по 3 декабря в Волгограде выдастся пасмурной и с осадками в виде дождя и снега. Сильные дожди обещают  в пятницу и субботу. Ближе к выходным дневные температуры поднимутся до +10 °С. При этом ночные значения будут колебаться от отрицательных к положительным на протяжении всей недели. Самая холодная ночь ожидается в среду — температура составит -3 °С. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.11.2023 12:14
Общество 26.11.2023 12:14
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2023 09:54
Общество 26.11.2023 09:54
Комментарии

0
Далее
Общество
26.11.2023 08:54
Общество 26.11.2023 08:54
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2023 21:48
Общество 25.11.2023 21:48
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2023 20:27
Общество 25.11.2023 20:27
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2023 19:23
Общество 25.11.2023 19:23
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2023 17:38
Общество 25.11.2023 17:38
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2023 16:33
Общество 25.11.2023 16:33
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2023 16:00
Общество 25.11.2023 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2023 15:17
Общество 25.11.2023 15:17
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2023 12:51
Общество 25.11.2023 12:51
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2023 11:08
Общество 25.11.2023 11:08
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2023 10:21
Общество 25.11.2023 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2023 09:40
Общество 25.11.2023 09:40
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2023 09:12
Общество 25.11.2023 09:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:14
В центре Волгограда легковушка протаранила трамвай. Движение парализованоСмотреть фотографии
11:33
В Волгоградской области иностранец ответит за гибель семьи из ПодмосковьяСмотреть фотографииCмотреть видео
09:54
«Мчалась в госпиталь с его любимыми мантами»: трогательная история мамы участника СВО из Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:54
Стали известны подробности о пропаже волгоградца с тату в виде медведяСмотреть фотографии
08:08
Какие погодные сюрпризы ждут волгоградцев на новой неделеСмотреть фотографии
21:48
Уровень воды в Волге падает у Волгограда и Светлого ЯраСмотреть фотографии
20:27
Почетным волгоградцам оплатят поездки бизнес-классом на отдыхСмотреть фотографии
19:23
Росстат: долги по зарплате перед волгоградцами выросли до 7,5 млнСмотреть фотографии
19:12
Иномарка легла на бок в результате массового ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:38
Два дома из прошлого века снесут на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
16:33
Волгоградские подростки в музее УФСБ встретились с Анной ЧапманСмотреть фотографии
16:00
Пропавшего школьника нашли живым в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:17
«Детей отогреваем в машинах»: в Волгограде сгоревший трансформатор оставил без тепла жителей СНТСмотреть фотографии
14:00
Волгоградский бизнес попал в кредитную «волну»Смотреть фотографии
12:51
В ЦПКиО Волгограда 9 декабря заработает почта Деда МорозаСмотреть фотографии
12:20
Влюбленные чудом выжили: в ДТП под Волгоградом погибли участники СВОСмотреть фотографии
12:02
Ночью под Волгоградом поймали браконьера с сетями и резиновой лодкойСмотреть фотографии
11:08
Котельную в Волгограде спасли от угрожающего аварией «сюрприза» в колодцеСмотреть фотографии
10:39
В Котельниково прошла серия товарищеских матчей по волейболу и мини-футболуСмотреть фотографии
10:21
В Волгограде из суда увольняется родственник осужденного за терроризм генерала СКСмотреть фотографии
09:40
На набережной Волгограда пересаживают взрослые деревьяСмотреть фотографии
09:12
В Волгограде по дороге в школу пропал 15-летний подростокСмотреть фотографии
08:37
В Волгоградской области потеплеет до +12Смотреть фотографии
08:07
Кабмин утвердил новую границу призывного возраста с 1 января 2024 годаСмотреть фотографии
22:41
Сошли на секунду с экрана. Фестиваль «RT.Док: Время героев» собрал в Волгограде аншлагСмотреть фотографииCмотреть видео
21:40
В Котовском районе стартовали трехдневные выборы главы поселенияСмотреть фотографии
21:23
«Пропал по пути к Волге»: в Волгограде разыскивают 28-летнего мужчинуСмотреть фотографии
20:54
В Волгоградской области бешенство подтвердилось у кошки и лисицыСмотреть фотографии
20:23
Под Волгоградом задержали оптовика-курьера с килограммом «синтетики»Смотреть фотографии
19:36
«Чтобы не повторилось»: в Волгограде открылся кинофестиваль «RT.Док: Время героев»Смотреть фотографии
 