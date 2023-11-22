Общество 22.11.2023 15:55
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22.11.2023 15:55
В Волгоградской области в ближайшие сутки может ухудшиться ситуация на дорогах. Так, помимо снега с дождем, в регионе ожидается туман со снижением видимости до 300 метров. При этом температура будет со знаком минус.
В ФКУ Упрдор Москва-Волгоград рассказали V102.RU, что в Волгоградской области, где накануне шел снег с дождем, на расчистке дорог работали 24 единицы техники. На трассы региона высыпали 900 тонн противогололедных реагентов.
Напомним, в регионе второй день лютует ледяной ветер. Накануне на севере Волгоградской области выпал снег. А в Волгограде прошел снег с дождем.
Фото ФКУ Упрдор Москва-Волгоград
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