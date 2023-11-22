Волгоградцы сообщают о сбоях VK

Общество 22.11.2023 15:26
0
22.11.2023 15:26
Волгоградцы не могут зайти в социальную сеть VK. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на пользователей. Страница социальной сети не открывается при входе с компьютера.
Пока пресс-служба VK не озвучила причину проблем. Между тем, проблемы наблюдаются не только в Волгоградской области, но и в других регионах России и даже в странах СНГ, делятся пользователи в телеграм-каналах.В пресс-службе социальной сети «ВКонтакте» подтвердили, что пользователи соцсети могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов и заверили, что техническая служба работает над восстановлением доступа.
Водителей предупредили об ухудшении ситуации на трассе Волгоград-Москва22.11.2023 15:55
Общество 22.11.2023 15:55
«Стоим по несколько часов»: волгоградцы после резкого похолодания атаковали шиномонтажки22.11.2023 15:07
Общество 22.11.2023 15:07
Заграничный отдых для волгоградцев подешевел на 5%22.11.2023 13:07
Общество 22.11.2023 13:07
В Волгограде «добрая» соседка лишила пенсионерку квартиры22.11.2023 11:42
Общество 22.11.2023 11:42
Идея ВТЗ признана лучшей в рамках национального Кубка рационализаторов22.11.2023 11:00
Общество 22.11.2023 11:00
В Волгограде двое пенсионеров бесследно пропали после совместной прогулки22.11.2023 10:31
Общество 22.11.2023 10:31
В Волгограде прошел Всероссийский конкурс бизнес-проектов школьников и студентов колледжей22.11.2023 09:13
Общество 22.11.2023 09:13
Три желтых уровня опасности объявили в Волгоградской области22.11.2023 08:25
Общество 22.11.2023 08:25
Ленин и лозунги из прошлого. Здание для нового центра культуры в Волгограде показали изнутри21.11.2023 21:35
Общество 21.11.2023 21:35
«Эпидемии нет»: под Волгоградом учащихся техникума перевели на дистант из-за вирусной пневмонии21.11.2023 18:07
Общество 21.11.2023 18:07
В Волгограде без разрушения асфальта поменяли трубопровод под дорогой21.11.2023 17:42
Общество 21.11.2023 17:42
Сады Придонья поддерживают национальные приоритеты здорового питания21.11.2023 17:19
Общество 21.11.2023 17:19
В ЦПКиО раскрыли секрет чудо-пола будущего автодрома21.11.2023 16:29
Общество 21.11.2023 16:29
В здании с колоннами в центре Волгограда разместят культурно-образовательный центр21.11.2023 15:39
Общество 21.11.2023 15:39
Донецкая рулетка и музыка в окопах. Генпродюсер фестиваля «RT.Док: Время героев» – о Волгограде, доккино и людях21.11.2023 15:06
Общество 21.11.2023 15:06