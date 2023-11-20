В Волгограде вторую неделю ищут рыжую девушку в голубом пальто

В Волгограде вторую неделю идут поиски пропавшей в начале ноября девушки. Как сообщает V102.RU, жительница областного центра вышла из дома и бесследно исчезла.
— Пропала Наталья Валентиновна Задорожнева (Маркина). С 7 ноября 2023 года ее местонахождение неизвестно, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Приметы пропавшей:
рост 167 сантиметров
худощавое телосложение
волосы рыжие
глаза карие
В день исчезновения была одета в пальто голубого цвета, светлые джинсы и черные сапоги. Если вы обладаете сведениями, способными помочь поискам, просьба связаться с координатором волонтеров по номеру 8 918 244 58 60.
Фото: «Лиза Алерт» / vk.com
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