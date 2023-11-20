Суд в Волгограде наказал хозяина незаконного речного гаража

Краснооктябрьский районный суд Волгограда удовлетворил иск Волгоградской транспортной прокуратуры в отношении собственника плавучего гаража. Как сообщает V102.RU, хозяин пользовался им с нарушениями.

— В ходе прокурорской проверки выявлены нарушения при размещении и эксплуатации гаража в акватории Волги. Объект не освидетельствовался, отсутствовал договор водопользования на часть акватории, где он был размещен, — пояснили информагентству в региональной транспортной прокуратуре.

Чтобы устранить нарушения, прокурору пришлось подавать иск в суд Краснооктябрьского района. Истец требовал от собственника удаления из акватории плавучего гаража. Суд встал на сторону надзорного органа. Исполнение решения взято на контроль транспортной прокуратурой.

Напомним, что лодочный гараж приобретает каждый владелец маломерного судна. Можно приобрести как уже готовый вариант, так и построить объект своими руками. Эллинг обычно размещают около берега или на самом причале.

Фото: архив ИА «Высота 102»